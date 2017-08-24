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التعِليم: إعادة اختبارات المتقدمين لمدارس المتفوقين للمتخلفين عن أدائها السبت المقبل

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مصراوي Masrawy

التعِليم: إعادة اختبارات المتقدمين لمدارس المتفوقين للمتخلفين عن أدائها السبت المقبل

12:43 ص الخميس 24 أغسطس 2017

التعِليم: إعادة اختبارات المتقدمين لمدارس المتفوقين للمتخلفين عن أدائها السبت المقبل

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يوم السبت المقبل، موعدًا لإعادة اختبارات القبول بالنسبة للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، والمتفوقين بعين شمس للبنين الذين تخلفوا عن حضور الاختبارات الإلكترونية، وكذلك الطلاب الذين واجهتهم بعض المشاكل الفنية فى اللجان والتى أدت الى عدم استكمال الاختبارات لهم.

ودعت الوزارة، الطلاب الراغبين في إعادة الامتحان التوجه إلى نفس اللجان المحددة لهم سلفا، في تمام ااثامنة والنصف صباح يوم السبت المقبل، لأداء الاختبارات إلكترونيا.

ويمكن للطلاب الاطلاع على أرقام جلوسهم ومقار اللجان من خلال هذا الرابط: http://exls.emis.gov.eg

بذكر أن امتحانات القبول بمدارس المتفوقين بدأت الاثنين الماضي لمدرسة المتفوقين في عين شمس، وأمس الثلاثاء واليوم الاربعاء لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

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