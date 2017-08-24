اليوم.. النطق بالحكم على 16 متهمًا بقضية الخلافات الثأرية بالصف

كتب- طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، حكمها على 16 متهمًا، لإدانتهم بتبادل إطلاق النار لعدة ساعات بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين وإحراق عدد من المنازل والمزارع الخاصة بالطرفين بمنطقة الصف.

وكانت المحكمة، أصدرت حكمًا غيابيًا ضدهم، بالسجن المؤبد على خلفية الاتهامات السالف ذكرها.

من المقرر عقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي.

و تعود أحداث القضية ، في 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا بتجدد الاشتباكات بين عائلتي علام و أبو منصور بدائرة مركز شرطة الصف ، و بالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص في العائلة الأولى ، الأمر الذى دفع عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة علام و إشعال الحرائق في مزارعهم و منازلهم ، الأمر الذى ترتب عليه إصابة 8 أشخاص بينهم أطفال و سيدات .