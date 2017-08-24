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رمضان يسجل ويقود ستوك لفوز عريض بكأس الرابطة (فيديو)

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رمضان يسجل ويقود ستوك لفوز عريض بكأس الرابطة (فيديو) رمضان يسجل ويقود ستوك لفوز عريض بكأس الرابطة (فيديو)

التحرير

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حقق فريق ستوك سيتي، فوزًا كبيرًا، على روكدال، برباعية نظيفة، ضمن مباريات الدور الثاني لبطولة كأس رابطة الدوري الإنجليزي.

وشارك الدولي المصري رمضان صبحي، أساسيًا ضمن تشكيلة ستوك سيتي، ونجح في تسجيل هدف الختام ضمن رباعية فريقه، وجاء في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

كان ستوك قد تقدم بالهدف الأول عن طريق جو ألين في الدقيقة 16، وأضاف بيتر كراوتش الهدف الثاني في الدقيقة 28، وعاد ألين ليحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه، في الدقيقة 42، واستطاع رمضان صبحي أن يسجل الهدف الرابع في المباراة بالدقيقة 81 ليفتتح سجل أهدافه مع ستوك سيتي، بعدما راوغ الحارس وأسكنها في الشباك.

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وبهذا الفوز، يتأهل فريق ستوك للدور الثالث من كأس الرابطة، وسوف ينتظر ما سوف تسفر عنه قرعة الدور المقبل.

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التحرير

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