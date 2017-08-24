حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى موسكو ولقاء وزير الدفاع الأمريكي بالرئيس التركي في أنقرة، علاوة على عزل قائد الأسطول السابع بالبحرية الأمريكية.

1- رئيس الوزراء الإسرائيلي في زيارة إلى موسكو

رئيس الوزراء الإسرائيلي يصافح فلاديمير بوتين اليوم (أ ف ب)

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن نتنياهو قوله خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو إن :"الوضع في الشرق الأوسط يتطور بوتائر سريعة ، حيث تبذل إيران جهودا هائلة لكي تعزز وجودها في سوريا ، الأمر الذي يشكل خطرا على إسرائيل والشرق الأوسط، والعالم أكمله".

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2- محادثات بين أردوغان وزير الدفاع الأمريكي

الرئيس التركي في مباحثات مع وزير الدفاع الأمريكي بأنقرة اليوم (أ ف ب)

بحث وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى أنقرة قضايا الصراعات الجارية حاليا، وخاصة في سورية والعراق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.

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3-الرئيس الفرنسي يبدأ جولته الأوروبية بزيارة النمسا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في النمسا اليوم (أ ف ب)

استهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولته الأوروبية بزيارة النمسا.

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4- البحرية الأمريكية تعزل قائد الأسطول السابع

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة المارينز بأريزونا اليوم (أ ف ب)

عزلت البحرية الأمريكية الأدميرال جوزيف أوكيون، قائد الأسطول السابع، على خلفية فقدان الثقة في قدرته على القيادة، في أعقاب سلسلة من حوادث الاصطدام الأخيرة في البحر.

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5- الانتخابات البرلمانية في أنجولا

الأنجوليون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية اليوم (أ ف ب)

أدلى الأنجوليون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، حيث استقال الرئيس ادواردو دوس سانتوس بعد أن ظل في الحكم قرابة 38 عاما.

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