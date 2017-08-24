14 لاعباً في القائمة الأولى للمصري و5 لاعبين في قائمة الانتظار

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قام الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي بقيادة حسام حسن بقيد القائمة الأولى للفريق للموسم الكروي 2018/2017 وذلك عبر نظام التسجيل الالكتروني بالاتحاد المصري لكرة القدم .

وتضم القائمة 14 لاعباً هم: ويلسون أكاكبو - أحمد أيمن منصور - فريد شوقي - عمرو موسى - أحمد ياسر - اسلام صلاح - عبد الله سمير “بيكا” - أحمد جمعة - محمد ماجد “أونوش” - محمد حمدي - أحمد سالم صافي - أحمد شكري - أحمد محمد عبد الحليم “بوسكا” - حمادة ناصر.

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فيما تضم قائمة الانتظار 5 لاعبين هم الحارس الشاب أحمد عبد الفتاح - أحمد قطاوي - موسى داو - اسلام صالح بالإضافة إلى سعيد مراد الذي تمت الموافقة على إعارته لمدة موسم إلى فريق الأسيوطي سبورت.

الجدير بالذكر أن القائمة الأولى تكون مخصصة للاعبين القدامى بالفريق، فيما تكون القائمة الثانية مخصصة للتعاقدات الجديدة وكذلك لمجموعة اللاعبين الذين انتهت عقودهم مع الفريق وتم تجديدها خلال فترة الانتقالات الحالية.