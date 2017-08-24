ضبط 6 متهمين بقتل شاب وسرقة دراجته البخارية بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

كشف ضباط مباحث مركز شرطة الحسينية، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، غموض مقتل شاب وسرقة دراجته البخارية، بدائرة المركز، حيث تبين أن وراء الواقعة 6 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمقتل "محمد عزمي توفيق" 19 عامًا، مُقيم بمدينة الحسينية.

بالانتقال والفحص، تبين تعرض القتيل لإطلاق نيران من قِبل مجهولين بناحية عزبة "صابرة" التابعة لدائرة المركز، وذلك أثناء توجهه برفقة اثنين من أصدقائه لتوصيلهما، فيما تبين من التحريات الأولية، أن الهدف من القتل هو سرقة المجني عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16290 جنح الحسينية لسنة 2017.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "السيد.س.م" 25 عامًا، مطلوب للتنفيذ عليه في قضية "ضرب"، و"حمدي.م.ع" 36 عامًا، مطلوب للتنفيذ عليه في قضية "ضرب"، و"محمد.ع.ك.ع" 20 عامًا، و"أحمد.س.م.ع" 20 عامًا، عاطلين، ومقيمين بدائرة مركز منشأة أبو عمر، و"عبدالحميد.ح" وشهرته "مشمش" 20 عامًا، و"ماهر.ع.ي.إ" وشهرته "ماهر الربع" 21 عامًا، عاطلين، ومُقيمان بالدقهلية.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا بزعامة المتهم الأول، تخصص في سرقة الدراجات البخارية من المواطنين بالإكراه وتحت تهديد السلاح، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم بندقية آلية وفرد خرطوش، و177 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، ودراجة بخارية، فيما تبين ارتكابهم لـ 3 وقائع سرقة دراجات بخارية من المواطنين.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وجار مباشرة التحقيقات.