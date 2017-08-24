أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط 6 متهمين بقتل شاب وسرقة دراجته البخارية بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 6 متهمين بقتل شاب وسرقة دراجته البخارية بالشرقية

11:43 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

ضبط 6 متهمين بقتل شاب وسرقة دراجته البخارية بالشرقية

المتهمين بقتل شاب وسرقة دراجته

الشرقية – فاطمة الديب:

كشف ضباط مباحث مركز شرطة الحسينية، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، غموض مقتل شاب وسرقة دراجته البخارية، بدائرة المركز، حيث تبين أن وراء الواقعة 6 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمقتل "محمد عزمي توفيق" 19 عامًا، مُقيم بمدينة الحسينية.

بالانتقال والفحص، تبين تعرض القتيل لإطلاق نيران من قِبل مجهولين بناحية عزبة "صابرة" التابعة لدائرة المركز، وذلك أثناء توجهه برفقة اثنين من أصدقائه لتوصيلهما، فيما تبين من التحريات الأولية، أن الهدف من القتل هو سرقة المجني عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16290 جنح الحسينية لسنة 2017.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "السيد.س.م" 25 عامًا، مطلوب للتنفيذ عليه في قضية "ضرب"، و"حمدي.م.ع" 36 عامًا، مطلوب للتنفيذ عليه في قضية "ضرب"، و"محمد.ع.ك.ع" 20 عامًا، و"أحمد.س.م.ع" 20 عامًا، عاطلين، ومقيمين بدائرة مركز منشأة أبو عمر، و"عبدالحميد.ح" وشهرته "مشمش" 20 عامًا، و"ماهر.ع.ي.إ" وشهرته "ماهر الربع" 21 عامًا، عاطلين، ومُقيمان بالدقهلية.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا بزعامة المتهم الأول، تخصص في سرقة الدراجات البخارية من المواطنين بالإكراه وتحت تهديد السلاح، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم بندقية آلية وفرد خرطوش، و177 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، ودراجة بخارية، فيما تبين ارتكابهم لـ 3 وقائع سرقة دراجات بخارية من المواطنين.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وجار مباشرة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إحباط ترويج 750 جرام حشيش بالعاشر من رمضان

    أخبار

  • ضبط عاطل حاول إدخال مُخدرات لشقيقه في سجن العاشر بالشرقية

    أخبار

  • ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية في الشرقية

    أخبار

  • القبض على شخصين كونا تشكيلا عصابيا للسرقة في الأقصر

    أخبار

إعلان

2fa0111552.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم