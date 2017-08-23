سعاد صالح: تفتيش المرأة ملابس زوجها حرام

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قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن العمل الخيري الذي يقدمه الدكتور مجدي يعقوب في مستشفاه أكبر من الأعمال الخيرية التي يقوم بها مليار مسلم حول العالم، واصفة إياه بـ«القدوة».

في سياق متصل، أوضحت صالح خلال حوارها اليوم الأربعاء مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج «آخر النهار» الذي يُبث عبر فضائية «النهار»، أن تفتيش المرأة جيوب ملابس زوجها حرام، لأنه يعد تجسسًا ويساهم في إثارة المشاكل والفتن، والشأن نفسه للزوج، مضيفة أنه من الضروري وجود ثقة بين الزوجين، وفي حال عدم ممارسة الزوج لـ«الصراحة» سوف يُعاقب من الله تعالى.

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وأكدت أنه لا يجوز تفتيش الأسرة لجيوب ملابس أبنائها أو حقائبها، إلا في حال الشك في سلوك الابن، لكن من الواجب وجود مصارحة وثقة بين أفراد الأسرة، مُشيرة إلى إمكانية مساعدة الزوج أو الزوجة لأسرتهما من مالهما الخاص، دون استئذان أي من الطرفين، إذ أن لكل طرف ذمة مالية خاصة، مؤكدة أن القرآن الكريم نظم العلاقة الزوجية بكل تفاصيلها.

وأشارت الأستاذة بجامعة الأزهر إلى فتواها السابقة بجواز ترقيع غشاء البكارة لمن تعرضت للاغتصاب، قائلة: «من الضروري المصارحة بين الخطيبين»، ولفتت إلى أن الحجاب فرض على الفتاة التي تصل إلى مرحلة البلوغ، ويكون دور الأهل في هذه الحالة النصح والإرشاد، وفي حال عدم وجود استجابة، يقع الإثم على الفتاة.