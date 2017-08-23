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قطر تعلن عودة سفيرها لدى إيران

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مصراوي Masrawy

قطر تعلن عودة سفيرها لدى إيران

11:07 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

قطر تعلن عودة سفيرها لدى إيران

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية

كتب - علاء المطيري: أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الأربعاء، أن الدوحة ستعيد سفيرها لدى إيران.وذكرت الخارجية القطرية في بيان لها، أن قطر تتطلع لتعزيز علاقاتها الثنائية مع إيران في جميع المجالات.وقالت صفحة "الخارجية القطرية" على "تويتر": "دولة قطر تعلن عودة سفيرها لطهران".وكان محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية قد أجرى اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في وقت سابق اليوم، وفقًا لـ" اليوم".وأضافت أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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