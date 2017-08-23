القنصل الأسبق بأمريكا: قرار خفض المعونة يعكس تخبط إدارة ترامب

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قال السفير حمدي صالح، القنصل المصري الأسبق في الولايات المتحدة الأمريكية، إن هناك مؤشرات على قرار أمريكا بخفض بعض المبالغ المُخصصة لمصر في إطار برنامج المساعدات، لذلك كان يجب على القاهرة إعادة النظر في الملفات محل الخلاف مع واشنطن.

وأضاف صالح، خلال لقائه اليوم الأربعاء ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد»، أن قرار خفض بعض المبالغ المخصصة للقاهرة جاء من بعض الأعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب المهتمين بقضايا الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى هذا القرار مرتبط بالمشهد الأمريكي، الذي يشهد تخبط واضحة داخل الإدارة.

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وتابع: «الشيء الغريب أن يتزامن هذا القرار مع زيارة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى القاهرة»، موضحًا أن قرار تخفيض المساعدات يعكس حالة الصراع داخل إدارة ترامب.

وأكد القنصل السابق أن هناك بعض الأصوات داخل الكونجرس مُضادة لمصر، لافتًا إلى ضرورة تحرك القاهرة إعلاميًا داخل أمريكا، بمعنى أن تُساهم ببعض المقالات في صحف مثل «واشنطن بوست» وغيرها، التي تأخذ موقفًا معاديًا ضد مصر.