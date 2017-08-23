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ضبط وكيل مكتب بريد بالفيوم لاختلاسه أموال عملاء

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مصراوي Masrawy

ضبط وكيل مكتب بريد بالفيوم لاختلاسه أموال عملاء

11:02 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

ضبط وكيل مكتب بريد بالفيوم لاختلاسه أموال عملاء

أرشيفية

الفيوم – حسين فتحي:

ألقت مباحث النقل والمواصلات بالفيوم، اليوم الأربعاء، القبض على وكيل مكتب بريد بمركز طامية لاختلاسه أموال العملاء.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد عبد الفتاح مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات بالقبض على وكيل مكتب بريد قرية العامرية، مركز طامية، لاختلاسه أموال العملاء.

وأكدت تحريات الرائد محمد أشرف الجندي، رئيس مباحث النقل والمواصلات بالفيوم، أن المتهم "م م م" 49 سنة وكيل مكتب بريد طامية، اختلس مبلغ 33 ألف جنيه من حسابات العملاء فترة عمله رئيسًا لمكتب بريد العامرية، التابع لمركز الفيوم، قبل استبعاده لمركز طامية لاكتشاف مخالفات.

أحيل المتهم لنيابة مركز الفيوم، التي تباشر التحقيقات.

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