«أفاتار» المصري يشارك في اكتساح الترام بـ9 أهداف «ودية»

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فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على فريق الترام أحد أندية الدرجة الثانية بالإسكندرية بنتيجة 9-0 في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب أفريكانا ببرج العرب ضمن استعدادات المصري لانطلاق الموسم الجديد.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بثلاثة أهداف أحرزها البوركينابي الدولي أريستيد بانسيه وكريم العراقي وعبد الناصر "دي ماريا" .

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وفي الشوط الثاني نجح المصري في إضافة ستة أهداف سجلهم أحمد جمعة "هدفين"، وعبد الله بيكا "هدفين"، فيما سجل اسلام صلاح وحمادة ناصر الهدفين الثامن والتاسع، لتنتهي المباراة بفوز المصري بتسعة أهداف دون مقابل.