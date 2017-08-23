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مصادر تنفي أنباء «إلغاء لقاء وزير الخارجية وزوج ابنة ترامب»

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مصادر تنفي أنباء «إلغاء لقاء وزير الخارجية وزوج ابنة ترامب» مصادر تنفي أنباء «إلغاء لقاء وزير الخارجية وزوج ابنة ترامب»

التحرير

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نفت مصادر دبلوماسية ما تداولته عدد من وسائل الإعلام من إلغاء اجتماع بين وزير الخارجية سامح شكري والإدارة الأمريكية.

وقالت مصادر بوزارة الخارجية في تصريحات خاصة لـ"التحرير" اليوم الأربعاء: «لا صحة إطلاقا لخبر إلغاء اجتماع بين شكري وزوج ابنة ».

ومن المقرر أن يلتقي في وقت لاحق، سامح شكري وزير الخارجية بوفد من الولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وصهر دونالد ترامب. 

ويضم الوفد كلًا من جيسون جرينبلات المساعد الخاص للرئيس الأمريكي والمبعوث الأمريكي للمفاوضات الدولية، ودينا باول نائب مستشار الأمن القومي للشئون الاستراتيجية.

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ونقلت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل ما أوردته "رويترز" في نبأ مفاده أن «وزارة الخارجية قررت إلغاء اجتماع كان مقررا عقده اليوم بين وزير الخارجية سامح شكري وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي وزوج ابنة دونالد ترامب، لكن لم يتم الكشف عن السبب»، وهو ما تداولته عدد من المواقع .

يذكر أن الإدارة الأمريكية قررت منع مبلغ 95.7 مليون دولار من المساعدات إلى ، وتأخير دفع مبلغ 195 مليون دولار بدعوى عدم إحراز أي تقدما في مجال حقوق الإنسان ومعايير الديمقراطية، وردت وزارة الخارجية ببيان أعربت فيه عن أسفها لهذا الأمر.

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التحرير

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