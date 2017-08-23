الإهمال وفقدان البصر لـ "توأم الشرقية" بـ 10 ملايين جنيه.. والمستشفى تتهرب 10:32 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

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الشرقية – فاطمة الديب:لم يَعُد غريبًا الآن أن نسمع عن فقدان أشخاص لحياتهم، وآخرين لأعضائهم، لكن من المُفزع أن يفقد طفلان صغيران القدرة على الإبصار نتيجة لخطأ أو إهمال طبي.ولكن الأكثر بشاعةً هو أن تشكو أسرة الطفلين هذا الإهمال، ويصدر لها حكم قضائي أواخر العام الماضي، بتعويض مالي 10 ملايين جنيه، ولا يجري تنفيذه حتى الآن."فلوس الدنيا كلها لا يُمكن تعوضني عن نظر ولادي ولا تعبهم ولا المرار اللي أنا فيه من أكثر من 4 سنين".. بهذه الكلمات بدأت "غادة" والدة الطفلين توضح لـ"مصراوي" مأساتها وطفليها التوأم، بعدما أصيبا بالعمى، وفقد أحدهما القدرة على الكلام، فيما رفض الجناة تنفيذ حكم المحكمة ودفع ولو جزء من التعويض المالي."عندي 31 سنة، وبعد ما أخدت البكالوريوس ربنا كرمني واتجوزت "يحيى" اللي كان شغال وقتها مُحاسب في السعودية، والحمد لله ربنا رزقنا بـ"جنى" 6 سنوات، وبعدها بـ 3 سنين ولدت 3 توائم"؛ تواصل الأم: "مايا، وملك، ويوسف"، اتولدوا قيصري في مستشفى "الـ.ت" بالزقازيق، والدكاترة هناك كتبوا لهم على دخول حضانة".. بدأت "غادة" تسرد تفاصيل الحكاية من بدايتها.وتابعت: "كانوا طبيعيين جدًا لكن بعد أسبوعين من الولادة، مايا ويوسف "اتعموا"، ولفيت كعب داير على كل عيادات العيون، والدكاترة كلهم أكدوا لي إن ولادي خلاص مش هيشوفوا تاني مدى الحياة"، مشيرةً إلى أن التشخيص كان إصابة طفليها بـ"اعتلال الشبكية"، فيما ساءت الحالة النفسية لـ"يوسف" حتى فقد القدرة على الكلام، وأكدت الفحوصات الطبية أن الطفلين تعرضا لزيادة في نسبة الأوكسجين وقتما كانوا في الحضّانة.واستطردت: "كنت هتجنن لما عرفت السبب، لكن ربنا ألهمني ورضيت بالقانون وقدمت بلاغ في المستشفى، ولم أتواصل مع الإعلام إلا بعد حكم المحكمة، بتغريم المستشفى 10 ملايين جنيه، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن".وأوضحت الأم المكلومة، أنها وإن كانت تطالب بالتعويض، فإنها تبحث عن عودة ولو جزء بسيط من حقوق طفليها، منوهةً بأنها في متاهة منذ صدور الحكم 27 ديسمبر الماضي، وحينما أبلغوها بتنفيذ جزء من الحكم ببيع اثنين من أجهزة المستشفى بقيمة 2 مليون جنيه، ظنت أن القانون في سبيله لتحقيق ولو جزء من العدالة، ولكن هيهات فذلك لم يحدث؛ إذ ماطل المسئولون بالمستشفى في تنفيذ الحكم منذ صدوره وحتى الوقت الحالي، دون وازع أو رادع.وقضت محكمة الزقازيق الابتدائية بمحافظة الشرقية، برئاسة عبد الرؤوف صبيح، رئيس المحكمة، الثلاثاء 27 ديسمبر الماضي، بتغريم مستشفى "الـ.ت" التخصصي بمدينة الزقازيق، 10 ملايين جنيه؛ تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بـ"يحيى محمد" والد الطفلين "يوسف" و"مايا"، وذلك بعدما أصيبا بعاهة مستديمة وفقدا القدرة على الإبصار مرة أخرى.

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