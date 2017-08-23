لتركهم العمل.. إحالة 35 من العاملين بمركز الشهداء للتحقيق

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، إحالة 35 من العاملين التابعين للمركز في عدد من الوحدات المحلية، بينهم مسئول الحملة الميكانيكية ومسئول الإنارة.

وكذلك جازى 7 من العاملين بنادي الشهداء الرياضي لتركهم العمل والتوقيع بدفاتر الانصراف قبل المواعيد المقررة، و4 من العاملين بنادي الفتح الرياضي.

كما قرر خصم ثلاثة أيام من الراتب لرئيس الحملة الميكانيكية، لعدم التنبيه على السائقين بالعمل فى الوردية المسائية مع الإشغالات بالمدينة لإزالة اللافتات المخالفة للقانون.

وأحال بيومي، مسئول الإنارة بالمجلس للتحقيق لوجود طريق الشهداء دنشواى مظلمًا وتعطل اكثر من 15 كشافًا بالطريق؛ ما أدى غلى وجود ظلام بالمنطقة، بالرغم من كثرة الحوادث والسرقات، وكذلك اثنين من العاملين بقسم الإشغالات للتحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أصحاب المحلات بشارع بور سعيد.

وأحال رئيس المركز، 14 من العاملين بالإدارة التعليمية للتحقيق، وذلك لتركهم العمل وعدم توقيع الانصراف، وكذلك 6 من العاملين بالإدارة الزراعية.

وفي الواحدة الصحية، جازى بيومي، العاملين بالوحدة الصحية بزاوية البقلي، لتركهم العمل قبل مواعيده الرسمية، وغلق المكتب على سجلات الحضور والانصراف.