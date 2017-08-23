رئيس الوطنية للإعلام: نسعى لتقديم إعلام يحترم عقل المشاهد ويراعي الذوق العام

كتبت- ندى شريف:

صرح حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بأن الهيئة تسعى لتقديم محتوى إعلامي جاد يتمتع بالمصداقية والتوازن ويحترم عقل المشاهد ويراعى الذوق العام كي يحظى برضا المشاهد المصري وعودته مرة أخرى لمشاهدة إعلامه الوطني.

وأكد زين على أن الإعلام الوطني بأبنائه وإمكانياته قادر على العودة للتميز وتقديم إعلام يناقش هموم ومشاكل المواطن ويقدم المعالجات لها ويسهم بدوره في دعم جهود الدولة على المستوى الأمني والاقتصادي.

جاء ذلك خلال متابعته للمسات النهائية لانطلاق برنامج دائرة الضوء للكاتب الكبير ابراهيم حجازي، وقال زين إن البرنامج يمثل إضافة مهمة ومتميزة للشاشة في إطار خطط تطوير المحتوى والشكل البرامجي، حيث يقدم التحليلات المتوازنة والجادة لمختلف الأحداث والقضايا العامة التي تهم المشاهد المصري.