القنصل العام في جدة يستقبل الحجاج المصريين بالمطار

القاهرة- أ ش أ:

قام حازم رمضان قنصل عام مصر في جدة، اليوم الأربعاء، بزيارة مدينة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، حيث تفقد جميع مراحل استقبال الحجاج المصريين بدءً من مغادرتهم الطائرة مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات واستلام الأمتعة، وصولاً إلى الحافلات التي تقل الحجاج إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة.

واجتمع القنصل العام مع المهندس مروان سليماني، مدير عام فرع وزارة الحج والعمرة في جدة، بحضور أعضاء القنصلية العامة ومدير شركة مصر للطيران بالمملكة العربية السعودية وأعضاء بعثة وزارة الداخلية بمدينة الحجاج.

والتقي القنصل العام، بالعمالة المصرية الموسمية التي تقدم خدماتها في مجال الشحن والتفريغ بالمطار وقيادة الحافلات والعمل في المجازر، معرباً لهم عن تقديره لدورهم في خدمة الحجاج، ومشدداً على ضرورة التزامهم بالتعليمات المنظمة لعملهم كونهم في خدمة ضيوف الرحمن.