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أستاذ جامعي يتهم «الهاكر» بانتحال شخصيته و«التشكيك في قدرة الله»

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أستاذ جامعي يتهم «الهاكر» بانتحال شخصيته و«التشكيك في قدرة الله» أستاذ جامعي يتهم «الهاكر» بانتحال شخصيته و«التشكيك في قدرة الله»

التحرير

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كتب – إسلام عبدالخالق

قال الدكتور ماهر مصطفى مغربي، أستاذ الأمراض النفسية بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق، إنه لم يكتب أية منشورات من شأنها الإساءة للدين الإسلامي، مشيرا إلى أن صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تعرضت لـ«هاكر» منذ عام 2014.

وأضاف مغربي لـ«التحرير» اليوم الأربعاء أنه أستاذ جامعي منذ أكثر من 42 عامًا وطوال تلك المدة لم يكن سببًا في مشكلة قط، منوهًا إلى أن التحقيقات معه تحدد لها الأربعاء المقبل، وسيوضح خلالها أن الحساب الإلكتروني الذي تم نشر الكلمات المسيئة من خلاله، لا يمت له بصلة.

وأثيرت ردود أفعال واسعة ضد الدكتور ماهر مصطفى الغمراوي بعدما نشرت صفحة باسمه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، كلمات اعتبرها البعض أنها سخرية من قدرة الله في شأن حماية المسجد الأقصى.

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وأصدر الدكتو خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق قرارا بوقف المغربي عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات معه بشأن اتهامه بنشر منشورات تسيء للإسلام.

وقال عبدالباري في تصريحاته لـ«التحرير» إن قرار الإيقاف اشتمل على أن تكون مدة الإيقاف 3 أشهر أو لحين الانتهاء من التحقيقات معه، أيهما أقرب.

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التحرير

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