وزير شئون الشرق الأوسط البريطاني يصل القاهرة لبحث القضايا الإقليمية 09:17 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

أليستر بيرت

كتب- طه عبيد:وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء، أليستر بيرت وزير شئون الشرق الأوسط والتنمية الدولية، قادمًا من قبرص في زيارة تستغرق يومين يبحث خلالها دعم التعاون وآخر التطورات فى المنطقة وسبل التعاون البريطاني المصري.وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن وزير الشرق الأوسط أليستر بيرت، سيبحث مع عدد من المسئولين التعاون البريطانى المصري، ودعم بريطانيا لمصر وخاصة الإصلاح الاقتصادي والتعليمي، كما يتم بحث القضايا الإقليمية والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب مع سامح شكري وزير الخارجية، فضلًا عن لقاءات مع وزير الداخلية والتعليم وقادة الأعمال . وتعتبر الزيارة هي الأولى التي يقوم بها الوزير إلى مصر منذ تعيينه في منصبه الجديد كأول وزير دولة مشترك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكل من وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية .تشهد الزيارة مناقشة الاستثمارات الجديدة والدعم البريطاني الجديد للإصلاحات الاقتصادية في مصر، بما في ذلك من خلال تقديم مساعدة تقنية إضافية لسياسات الإصلاح في وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة البترول، ووزارة التربية والتعليم.

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