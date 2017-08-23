إدانة شاب بتهمة قيادة دراجة بطريقة متهورة في لندن

لندن - (د ب أ):

أدانت محكمة بريطانية شابا يستقل دراجة بتهمة"القيادة المتهورة"، فيما برأته من تهمة القتل الخطأ الأكثر خطورة، اليوم الأربعاء، بعدما تسبب فى وفاة مترجلة متأثرة بجروح في الرأس بعد صدمها بدراجته.

وصدم تشارلي أليستون (20 عاما) كيم بريجز، 44 عاما، بينما كانت تعبر طريقا في فبراير 2016 في المنطقة التجارية القديمة في لندن.

وتردد أن أليستون وقف وصاح في بريجز على الفور بعد الاصطدام، قبل أن يستقل الدراجة. وتوفيت بريجز وهي أم لطفلين في المستشفى متأثرة بإصابات في الرأس بعد بضعة أيام.

وقال أليستون إن بريجز كانت مشغولة بهاتفها المحمول عندما وقع الحادث.

ومن المقرر أن يصدر الحكم على اليستون، الذي يواجه السجن لمدة سنتين، في 18 سبتمبر المقبل.