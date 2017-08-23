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رمضان صبحي أساسيا مع ستوك سيتي أمام روشديل

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رمضان صبحي أساسيا مع ستوك سيتي أمام روشديل رمضان صبحي أساسيا مع ستوك سيتي أمام روشديل

التحرير

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أعلن مارك هيوز المدير الفني لستوك سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة روشديل في الدور الثاني من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزي للمحترفين.

ويشارك رمضان صبحي ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه ستوك سيتي في مباراة اليوم للمرة الأولى هذا الموسم ، بعدما غاب عن مباراة فريقه الاولى ، وشارك بديلا في المباراة الثانية

وجاء تشكيل ستوك على النحو التالي ا:

حراسة المرمى: لي جرانت.

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خط الدفاع: كورت زوما – وولسشيد – مارتينز إيندي – إيريك بيتيرز.

خط الوسط: تشارلي آدم – جو ألين – تايمون – بويان كريكيتش – رمضان صبحي.

وفي الهجوم: بيتر كراوتش.

كان صبحي قد شارك بديلا لمدة 20 دقيقة في مباراة ستوك الأخيرة أمام أرسنال في الدوري والتي فاز فيها ستوك بهدف نظيف.

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التحرير

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