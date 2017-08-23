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سقوط تاجر مخدرات هارب من 20 سنة حبس بالفيوم

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مصراوي Masrawy

سقوط تاجر مخدرات هارب من 20 سنة حبس بالفيوم

09:01 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

سقوط تاجر مخدرات هارب من 20 سنة حبس بالفيوم

أرشيفية

الفيوم – حسين فتحي:ألقى ضباط إدارة تأمين المنافذ والطرق بالفيوم، القبض على تاجر مخدرات هارب من أحكام وصلت إلى 20 سنة حبس أثناء محاولته التسلل للفيوم.كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا بالقبض على المتهم "م.ح ع" 30 سنة، تاجر مخدرات، مقيم بشارع حسن جوهر، دار السلام بالقاهرة.وتبين أن المتهم كان يريد الهروب من الأحكام المدان فيها على ذمة قضايا إتجار في المخدرات بالقاهرة، والتسلل لدى أحد أصدقائه بالفيوم عبر كمين الطيور بحدود مركز إطسا.أُخطرت نيابة إطسا، والتي قررت تسليم المتهم لمديرية أمن القاهرة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.

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