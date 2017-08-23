عبلة الدجاني: المرأة الفلسطينية ناضلت بشدة المشروع الإسرائيلي منذ "وعد بلفور"
عبلة الدجاني: المرأة الفلسطينية ناضلت بشدة المشروع الإسرائيلي منذ "وعد بلفور"
08:48 م الأربعاء 23 أغسطس 2017
عبلة الدجاني رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
كتبت- مروة شوقي:
قالت عبلة الدجاني رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، أن دور المرأة الفلسطينية بدأ مع وعد "بلفور" في 1914 من أجل مقاومة المشروع البريطاني لإقامة دولة إسرائيلية على أرض فلسطين.
وأشارت الدجاني، خلال كلمتها في ندوة "حارسة الأرض" بمقر حزب المصري الديمقراطي، إلى أن الصمود الفلسطيني هو السلاح الأهم في نضال المرأة الفلسطينية.
وأضاف قائلة: "الفلسطينيات يشاركن بجميع أشكال المقاومة، ونجحت كذلك عسكرياً حيث شاركت في وضع متفجرات بداخل أماكن إسرائيلية، ودلال المغربي كنت أول قائدة عسكرية من لبنان دخلت فلسطين لتناضل من أجلها".
ورأت رئيسة الاتحاد العام، أن نضال المرأة من النواحي السياسية ظهر جليًا خلال جميع المحافل الدولية بالتعريف بالقضية الفلسطينية وتطور الوضع في القدس.
وأوضحت أن مقاومة المرأة الفلسطينية جعلها تصل للقيادة، لافتة إلى أن المرأة الفلسطينية تتحدى جميع ما يحدث بداخل فلسطينين لصالح قضيتها.
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