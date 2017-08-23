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أمن الفيوم يكشف لغز العثور على جثة مسجل خطر أمام منزله

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مصراوي Masrawy

أمن الفيوم يكشف لغز العثور على جثة مسجل خطر أمام منزله

08:46 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

أمن الفيوم يكشف لغز العثور على جثة مسجل خطر أمام منزله

أرشيفية

الفيوم – حسين فتحي:

كشفت أجهزة الأمن بالفيوم، اليوم الأربعاء، حقيقة مقتل مسجل خطر أمام منزله، بحي الصيفية بمدينة الفيوم.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد مصطفى المصري مأمور قسم شرطة الفيوم "أول"، بالعثور على جثة محمد زغلول أحمد، عامل، ملقاة أمام منزله.

وكشف تحريات الرائد كريم حمزة رئيس مباحث قسم الفيوم "أول"، أن القتيل "مسجل خطر" سرقات، وكان مراقبًا لمدة 3 سنوات لاتهامه في القضية رقم 1687 لسنة 2012 جنايات مركز شرطة إطسا "سرقة بالإكراه"، والتي حكم عليه فيها بالسجن لمدة 3 سنوات.

وأشارت التحريات إلى وقوع مشاجرة بين المجني عليه ووالده بسبب طلب الأول الدائم للمال، فتدخل شقيقه، عمرو، 18 سنة، عامل، في محاولة لمنعه من التعدي على والدهما المسن، غير أن القتيل تمادى في ضرب والده وإهانته، فأحضر شقيقه "عصا خشبية" وأنهال ضربًا على المجني عليه وأوقعه قتيلاً، وبعدها تركه وأغلق باب منزله.

جرى ضبط المتهم والذي اعترف بضرب شقيقه، وأنه لم يقصد قتله.

أخطرت نيابة بندر الفيوم، والتي تتولى التحقيق.

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