رئيس البرلمان الليبي يدين الهجوم على قوات الجيش

بنغازي - (أ ش أ):

أعرب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، عن استنكاره واستهجانه بشدة للهجوم الذي استهدف تمركزًا لقوات الجيش الوطني الليبي عند بوابة الفقهة في بلدية الجفرة وسط ليبيا، فجر اليوم الأربعاء.

ووجه المستشار عقيلة صالح تعليماته إلى الجهات المختصة بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.. وعلى الجيش الوطني أن يضرب بيد من حديد الجماعات الإرهابية المارقة التي عاثت في البلاد فسادًا ودمارًا وإرهابًا وترويعًا.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي عبدالكريم المريمي، في تصريح صحفي: "إن رئيس مجلس النواب والقائد الأعلى للجيش الوطني الليبي استنكر واستهجن بشدة العمل الإرهابي في بوابة الفقهة".

وتقدَّم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بـ"التعزية إلى عائلات الشهداء مترحمًا على أرواحهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته".