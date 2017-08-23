رئيس وزراء العراق: انسحاب القوات التركية من العراق "ضرورة"
رئيس وزراء العراق: انسحاب القوات التركية من العراق "ضرورة"
07:53 م الأربعاء 23 أغسطس 2017
رئيس الوزراء حيدر العبادي
بغداد - (أ ش أ):
أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، ضرورة الإسراع بانسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية.
وأضاف العبادي - خلال لقائه بوزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، وفقا لقناة (السومرية نيوز ) العراقية - قائلا "لا بد من وجود تعاون إقليمي لمحاربة الإرهاب واستئصال أفكاره لما يمثله من خطر على المنطقة والعالم".
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وصل، صباح اليوم، إلى العراق في زيارة رسمية.
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