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عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعة ونصف في سوهاج

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مصراوي Masrawy

عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعة ونصف في سوهاج

07:22 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعة ونصف في سوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

عادت من جديد حركة القطارات، اليوم الأربعاء، إلى طبيعتها بمحافظة سوهاج، بعد توقفها ساعة ونصف بسبب عطل ميكانيكي بجرار قطار ركاب بمزلقان الروافع دائرة مركز سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة سوهاج إخطارًا من الخدمة الأمنية المعينة بمزلقان الروافع، دائرة المركز، بتعطل القطار رقم 732 ركاب "سوهاج – نجع حمادي".

تبين حدوث عطل ميكانيكي بجرار القطار المشار إليه، وسحب مسئولو هيئة السكة الحديد الجرار بالقطار وتخزينه بحوش محطة سكة حديد سوهاج للإصلاح، متجاوزًا لمدة ساعة ونصف.

نتج عن ذلك تجاوز القطارات أرقام 88 إسباني "إسكندرية – أسوان" لمدة 30 دقيقة، 996 إسباني "القاهرة – أسوان" لمدة 30 دقيقة، 90 مميز "القاهرة – أسوان" لمدة 20 دقيقة، 976 إسباني "القاهرة – أسوان" لمدة 20 دقيقة، 2008 vip "القاهرة – أسوان" لمدة 15 دقيقة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5536 إداري مركز سوهاج لسنة 2017 .

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