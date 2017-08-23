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إنفوجراف| بالأرقام.. حصيلة عمل لجنة "حصر أملاك الإخوان" في 4 سنوات

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مصراوي Masrawy

إنفوجراف| بالأرقام.. حصيلة عمل لجنة "حصر أملاك الإخوان" في 4 سنوات

07:33 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

راديو شاك

كتب- محمود السعيد:

مازالت لجنة حصر أموال الإخوان التي تأسست في أواخر عام 2013، تواصل عملها في اتخاذ قرارات بالتحفظ على المنتمين لجماعة الإخوان وشركاتهم، كان آخرها التحفظ على 18 شركة بينهم "راديو شاك" و"موبايل شوب".

"مصراوي" يرصد قرارات اللجنة التي اتخذتها على مدار 4 سنوات في الإنفوجراف التالي.

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مصراوي Masrawy

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