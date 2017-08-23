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بالصور.. ننشر معاينة النيابة لمركز تجارة الأعضاء بأبو النمرس

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ننشر معاينة النيابة لمركز تجارة الأعضاء بأبو النمرس

06:33 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

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بالصور.. مدير أمن دمياط يقود حملة لمراقبة عدادات "التاكسي"

كتب- صابر المحلاوي:أجرت نيابة جنوب الجيزة بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، معاينة تصويرية لمركز طبي بأبو النمرس ألقي القبض على طاقمه، بتهمة تشكيل عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية.وأسفرت المعاينة التي أجراها فريق من النيابة عن أن المركز الطبي غير مؤهل لإجراء اي عمليات جراحية، لوجوده في منطقة سكنية مطلة علي "مقلب قمامة"، وحاصل علي ترخيص عيادات فقط، وليس إجراء عمليات جراحية أو نقل أعضاء بشرية.وأشارت معاينة النيابة، إلى أن المركز الطبي مكون من 3 طوابق، الأول خاص بالعيادات، والثاني غرفة العمليات، والثالث عثر به علي مريضة سعودية الجنسية تنتظر عملية زرع كلى لسوء حالتها بعد 18 عامًا من الغسيل.وأكدت المعاينة، أن أسرة السيدة بعد سوء حالتها، عثروا على متبرع، بعدما تواصل نجل شقيقتها مع أحد السماسرة مقابل مبلغ 10 آلاف دولار للمركز.وعثرت قوة الضبط، على مبلغ 76 ألف دولار حصيلة نشاطهم في تجارة الأعضاء، وتم تحريز تحاليل وأشعة خاصة بالمتبرع، والمتبرع لها، و التحفظ على أوراق ومستندات من داخل المركز وسيارة أحد الأطباء.وتمكن قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط إجرامية متخصصة في الاتجار بالأعضاء البشرية.وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 أطباء و4 ممرضين، و3 عاملين بمستشفيات وسمسارين اثنين، وذلك أثناء إجراء جراحة استئصال كلى وجزء من كبد مواطن داخل غرفة عمليات أحد المستشفيات الخاصة بالجيزة، تمهيدًا لزراعتها لأحد المرضى مقابل 10 آلاف دولار.وكشفت تحريات ومعلومات الأجهزة الأمنية اتفاق أعضاء الشبكة مع مصريين لنقل بعض أعضائهم البشرية لمرضى أجانب مقابل مبالغ مالية ضخمة مستغلين الحاجه المادية لدى بعضهم. وضبطت أجهزة الأمن مبالغ مالية كبيرة مع أعضاء الشبكة حصيلة نشاطهم الإجرامي.وقال مصدر أمني آخر بمديرية أمن الجيزة لمصراوي، إنه تم ضبط عناصر الشبكة في منطقة أبو النمرس جنوب الجيزة.

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