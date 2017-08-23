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بريطانيا تعتذر عن تهديدات بترحيل مواطنين من الاتحاد الأوروبي

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مصراوي Masrawy

بريطانيا تعتذر عن تهديدات بترحيل مواطنين من الاتحاد الأوروبي

06:41 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

بريطانيا تعتذر عن تهديدات بترحيل مواطنين من الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

لندن - (د ب أ): 

اعتذرت البريطانية عقب إرسال حوالي 100 خطاب لإخطار مواطنين من الاتحاد الأوروبي بأنه لم يعد يحق لهم البقاء في البلاد، وأنهم لابد أن يغادروا البلاد خلال شهر، وإلا سيواجهون الترحيل، حسبما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء.

وظهر الخطأ إلى النور، بعدما نشرت المواطنة الفنلندية إيفا يوهانا هولمبرج، وهي أستاذة تاريخ زائرة في جامعة كوين ماري في لندن، تفاصيل من الخطاب التي تلقته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت هولمبرج عبر موقع "تويتر": "وزارة الداخلية ترغب في ترحيل أكاديمية فنلندية متزوجة من بريطاني وتدفع الضرائب في بريطانيا، وهى أنا".

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية إن الوزارة اعتذرت للأشخاص الذين تسلموا الخطابات، وتحقق في كيفية إرسالهم عن طريق الخطأ.

وذكرت المتحدثة في بيان أن "عددا محدودا من الخطابات تم إرساله عن طريق الخطأ، ونحن ندرس سبب حدوث هذا الأمر بصورة عاجلة".

وأضافت المتحدثة: "اتصلنا بجميع من تسلموا هذا الخطاب لنوضح أنه يمكنهم أن يتجاهلوه. نحن واضحون تماما في أن حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة المتحدة ما زالت كما هي بدون تغيير".

يذكر أن بريطانيا بدأت في شهر يونيو الماضي مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي بشأنه خروجها من التكتل من المتوقع ان تنتهي في غضون عامين. وتشكل حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي قضية هامة في هذه المفاوضات.

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