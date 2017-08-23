الوفد الأمريكي للسيسي: نقدر جهود مصر على صعيد مكافحة الإرهاب

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وفدًا أمريكيًا معنيًا بعملية السلام في الشرق الأوسط برئاسة جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وعضوية جيسون جرينبلات، المساعد الخاص للرئيس الأمريكي ومبعوثه للمفاوضات الدولية، ودينا حبيب باول، نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي للشئون الاستراتيجية، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وخالد فوزي، رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوفد الأمريكي، مشيرًا إلى حرص مصر مواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتشعبة التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، والاستمرار في التنسيق والتشاور مع الإدارة الأمريكية من أجل تطوير بالتعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.

وأوضح السفير، أن السيسي أكد الأهمية التى توليها مصر للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى الاتصالات والجهود المستمرة التي تبذلها مصر مع الأطراف المعنية من أجل الدفع قدماً بمساعى إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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وأشار إلى ما ستساهم به تسوية القضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط وتفنيد الحجج التى تستخدمها المنظمات الإرهابية بالمنطقة، منوهًا إلى استعداد مصر للتفاعل مع مختلف الجهود الدولية في هذا الملف خلال الفترة القادمة.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن أعضاء الوفد الأمريكي أكدوا خلال اللقاء أهمية العلاقات المصرية الأمريكية، ودعمهم لكافة المساعي الرامية لتنميتها وتطويرها على مختلف المحاور خلال الفترة القادمة.

وتابع، "أعضاء الوفد أعربوا عن تقديرهم للجهود التى تبذلها مصر على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف، فضلاً عن دورها التاريخي في دعم جهود التوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية".