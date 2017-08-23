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مفاجآة.. «أزارو» يظهر في تدريب الأهلي رغم إعلان سفره المغرب

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مفاجآة.. «أزارو» يظهر في تدريب الأهلي رغم إعلان سفره المغرب مفاجآة.. «أزارو» يظهر في تدريب الأهلي رغم إعلان سفره المغرب

التحرير

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في مفاجآة غريبة، ظهر المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الأهلي الجماعية، والتي تقام على ملعب التتش بالجزيرة.

ورغم إعلان الأهلي سفر أزارو للمغرب، ورغم تواجد اللاعب في قائمة منتخب بلاده لخوض تصفيات ، تفاجئ الجميع بظهور أزراو في التتش.

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واستأنف الأهلي تدريباته الجماعية منذ قليل بعد انتهاء الإجازة، حيث يستعد الفريق لانطلاقة الموسم الجديد من الدوري العام، ومواجهة الترجي يوم 16 سبتمبر المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقا لمدة 10 أيام في مشروع الهدف يبدأ السبت المقبل.

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التحرير

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