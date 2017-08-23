النقل تنفي تسلم 700 جرار "مجري - روسي"

كتب- عبد الله قدري:

نفى عمرو شعث مساعد وزير النقل، صحة ما تردد باستعداد وزارة التجارة والصناعة الروسية بتسليم 700 جرار مجري روسي إلى مصر.

وقال شعث، في تصريح لمصراوي، إن العرض المجري - الروسي تم رفضه لعدم مناسبته لوزارة النقل، لافتًا إلى أنه تم رفض عرض آخر من دولة لاتفيا.

وأضاف أن الوزارة تدرس عرض صيني وآخر إيطالي وبولندي أيضًا.

كان وزير النقل ألتقى أمس الثلاثاء، وفد بولندي وإيطالي، وقدمت شركة بولندية خلال اللقاء عرضًا لتصنيع عربات وجرارات السكك الحديدية، مع إمكانية التصنيع المحلي وكذلك تنظيم برامج تدريب وتأهيل للعاملين بهذا القطاع.

وأوضح الوفد أن تمويل مشروعاتها المرتقبة مع الجانب المصري سيكون من خلال تمويل حكومي ميسر على 25 سنة.

كما بحث الوزير - أيضًا - سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتوفير قطع غيار للجرارات بقيمة 10 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد نموذج موحد يشمل الطلبات والمواصفات الفنية المطلوبة لإعادة تأهيل الورش والجرارات، وعرضها على كافة الشركات المتخصصة التي أبدت رغبتها في الدخول في مجال تطوير وتأهيل جرارات وورش السكك الحديدية.

ومن المقرر أن تقدم تلك الشركات العروض الفنية والمالية التمويلية الخاصة بهذه الاحتياجات، على أن يشمل عرض كل شركة على الجدول الزمني الخاص بتنفيذ الأعمال سواء كان إصلاح الجرارات أو تأهيل الورش .