5 سنوات سجن لمدرس رياضيات هتك عرض طالبة في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت محكمة الجنايات ببنها، بإشراف المستشار أحمد عبدالله المحامي العام لنيابات شمال بنها، بمعاقبة مدرس رياضيات في اتهامه بهتك عرض طالبة، بالسجن 5 سنوات مع الشغل.

وترجع الواقعة عندما شهدت قرية ساحل دجوي بمدينة بنها جريمة بشعة، عندما هتك مدرس رياضيات عرض تلميذة في الصف الثالث الإعدادي، أثناء تلقيها درس خصوصي بمنزله في ساحل دجوي بمدينة بنها، وتم القبض عليه، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز بنها، يفيد بتلقيه بلاغًا بقيام "محمد. ا. ح. ح" 32 عامًا، مدرس، ومقيم ساحل دجوي، بهتك عرض الطالبة " ش. و. م" 16 عامًا في الصف الثالث الإعدادي بمدرسة عقبة بن نافع الإعدادية، أثناء قيامه باعطائها درس خصوصي داخل منزله.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المدرس المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وأقوال المجني عليها، اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة.