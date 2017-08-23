لجنة لحصر أجهزة المستشفيات الجديدة غير المستعملة في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، بدء عمل اللجان المشكلة من قبل إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة، المكونة من جميع الإدارات الفنية والمالية والإدارية بديوان المديرية، للمرور على المستشفيات العامة والمركزية والتخصصية على مستوى المحافظة.

وأضاف عبدالمنعم أنه سيتم تقديم كل الدعم لمديرية الصحة وجميع المستشفيات والوحدات، في نطاق المحافظة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين.

وقالت الدكتورة رفيدة سلطان، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن من أهم أعمال تلك اللجان، متابعة الأجهزة والتجهيزات الموجودة ومدى استخدامها في أماكنها، وفي حالة عدم الاستخدام يتم نقلها إلى مستشفى آخر للاستفادة منها، مضيفة أن هذا ما حدث بالنسبة لجهاز (c_arm ) جهاز الآشعة الفلوريسنت، المستخدم داخل غرفة العمليات في حالات الكسور القريبة من المفاصل (مفصل الكتف والمرفق والرسغ والركبة والكاحل) وكذلك الحالات التي تحتاج تركيب أسلاك معدنية بدون فتح جراحي مثل حالات كسور الأطراف والمشطيات والسليمات.

وأشارت "سلطان" إلى استلام هذا الجهاز من مستشفى جرجا العام إلى مستشفى أخميم المركزي، في يوليو الماضي، وبدأ العمل به فور وصوله مستشفى أخميم، وتم إعداد قائمتين للعمل به يومين في الأسبوع، بالإضافة إلى إجراء 20 عملية به في خلال 30 يومًا من نقل الجهاز حتى الآن.