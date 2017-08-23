طرح وظائف في شركة مياه قناة السويس.. وانتهاء التقديم الأحد

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي، بمحافظات القناة، انتهاء مهلة التقدم لعدد من الوظائف، يوم الأحد المقبل، الموافق 27 من أغسطس الجاري، ومد فترة التقدم لمهنة المهندسين لأسبوع آخر.

وأوضحت شركة مياه القناة، أن الوظائف الشاغرة بها تناسب عددًا من المؤهلات العلمية، والتخصصات الفنية المختلفة.

وأشارت الشركة، إلى أنها تحتاج لشغل عدد من الوظائف بنظام التعاقد، وفقًا للشروط الواردة في نص الإعلان، في وظائف مهندسين، ومحاسبين، وأمن، ومراقبي أمن، وعمال شبكات وصيانة.

ونصت الشروط، على ألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا، ولابد أن يكون المتقدمين لشغل الوظائف الهندسية، ووظائف التمويل والمحاسبة، مقيدين في نقابتهم، بالإضافة إلى أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

وعن الأوراق المطلوبة، لشغل وظائف شركة مياه القناة 2017، قال عادل عبدالمنعم المتحدث الرسمي لشركة القناة، إن الأوراق المطلوبة تتضمن صورة المؤهل، وصورة البطاقة، وشهادة الخدمة العسكرية، وصورة القيد بالنقابة للمهندسين، وتجاريين للتمويل والمحاسبة.

وأضاف عبدالمنعم، أن الطلبات ترسل بالبريد المسجل باسم رئيس قطاع الموارد البشرية على عنوان الشركة بالإسماعيلية، 157 شارع 8- تقسيم البلاح- أمام الجامعة القديمة، لمدة أسبوعين.