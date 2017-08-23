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محافظ دمياط: مدينة الأثاث تجذب الاستثمارات السعودية

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مصراوي Masrawy

محافظ دمياط: مدينة الأثاث تجذب الاستثمارات

03:40 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

محافظ دمياط: مدينة الأثاث تجذب الاستثمارات السعودية

الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه

دمياط – محمد إبراهيم:

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إن مدينة الأثاث تعد مشروعًا قوميًا يحظى باهتمام القيادة السياسية فضلًا عن نجاحه في جذب الاستثمارات الأجنبية، ليكون قاطرة للتنمية ودعمًا للاقتصاد.

وأكد "طه" في تصريح لـ"مصراوي"، أنه يتابع بنفسه الإجراءات التي يتخذها مجلس إدارة المدينة ومن المقرر طرح كراسة الشروط الخاصة بتملك الوحدات التجارية منتصف سبتمبر المقبل، موضحًا أن الحملة الإعلانية الترويجية للمشروع بدأت في ميادين وشوارع القاهرة تزامنًا مع انطلاقتها في دمياط.

يأتي ذلك في ضوء توقيع شركة مدينة دمياط للأثاث مذكرة تفاهم مع الشركة القابضة السعودية والتي تعد من كبرى الشركات الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط، لتدشين مجموعة من المشروعات لخدمة رواد مدينة الأثاث والمناطق المحيطة والمجاورة لها وتوفير فرص عمل لآلاف الشباب.

ويهدف توقيع المذكرة إلى إنشاء وتشغيل وإدارة المنطقة التجارية التسويقية بالمدينة على الأرض المخصصة لذلك بمشروع المدينة والتي تتضمن فندقا من فئة 4 نجوم يضم 200 غرفة مع كافة خدمات رجال الأعمال، إلى جانب مركز للمؤتمرات وقاعات عرض واحتفالات بمساحة 20 ألف متر مربع.

وتضم المدينة مركزًا تجاريًا وترفيهيًا عالميًا، يتكون من أرض معارض بمساحة 70 ألف متر مربع و300 معرض تجاري للأثاث، إلى جانب الخدمات المساندة ومواقف السيارات.

وتأسست شركة مدينة دمياط للأثاث في يوليو من العام المنقضي برأس مال مصرح به 5 مليارات جنيه ورأس مال مصدر 521 مليون جنيه بمساهمة بنك الاستثمار القومي، ومحافظة دمياط، وشركة أيادي للتطوير الصناعي والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.

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مصراوي Masrawy

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