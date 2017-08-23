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افتتاح 4 شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في دمياط

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مصراوي Masrawy

افتتاح 4 شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في دمياط

03:19 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

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دمياط – محمد إبراهيم:

افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، 4 شوادر لبيع اللحوم البلدية المدعمة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، في حضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وأعلن المحافظ، خلال افتتاح الشوادر، أن سعر كيلو اللحوم يباع بـ115 جنيهًا، في منافذ منطقة باب الحرس، وتقاطع قرية الشعراء، وعزب النهضة، إلى جانب منفذ بيع بجوار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، أمام عمارة الأوقاف وآخر بقرية السنانية.

وقال طه إن الهدف من تدشين المنافذ التخفيف عن المواطنين، وبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة، ومواجهة أي تجاوزات في الأسعار من التجار قبل حلول عيد الأضحى، ووجه مديري والصحة والطب البيطري بضرورة متابعة هذه الشوادر ومراقبة جودة اللحوم بها.

يأتي ذلك عقب أيام من اجتماع عقده المحافظ مع أصحاب محلات الجزارة بدمياط، وعرض عليهم بيع كيلو اللحوم بـ 120 جنيهًا لكنهم رفضوا وأصروا على تثبيت سعر الكيلو عند 140 جنيهًا.

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