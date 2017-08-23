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29 سبتمبر .. نظر دعوى وقف انتخابات الجمعية التعاونية للبناء والإسكان

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مصراوي Masrawy

29 سبتمبر .. نظر دعوى وقف انتخابات الجمعية التعاونية للبناء والإسكان

03:27 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

29 سبتمبر .. نظر دعوى وقف انتخابات الجمعية التعاونية للبناء والإسكان

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأربعاء، جلسة 29 سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من ماهر السعيد عطا، والتي تطالب بوقف القرار الخاص بإجراء انتخابات الجمعية التعاونية للبناء والإسكان.

واخصمت الدعوى القضائية التي حملت رقم 62444 لسنة 71 قضائية، وزير الإسكان بصفته.

وطالبت أوراق الدعوى بإصدار حكم قضائي يؤيد مطالبها ويوقف قرار إجراء انتخابات الجمعية التعاونية للبناء والإسكان.

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