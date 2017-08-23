الأمم المتحدة تنتقد فشل الولايات المتحدة في مواجهة أحداث العنف العنصرية الأخيرة

جنيف- (أ ش أ):

انتقدت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري فشل الولايات المتحدة وعلى أعلى مستوى سياسي في مواجهة أحداث العنف العنصرية مؤخرا، داعية حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والسياسيين رفيعي المستوى والموظفين العموميين إلى رفض وإدانة العنصرية بصورة قاطعة ودون شروط.

وشددت اللجنة - في بيان لها اليوم الأربعاء بجنيف - على ضرورة ألا يكون هناك مكان في العالم للعنصرية أو أفكار أيديولوجية متفوقة أو أية إيديولوجيات مماثلة ترفض المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المتمثلة في الكرامة الإنسانية والمساواة.

وقالت اناستازيا كريكلى رئيسة اللجنة "إن اللجنة تشعر بالجزع من المظاهرات العنصرية والشعارات العلنية والهتافات والتحية من قبل القوميين البيض والنازيين الجدد وجماعة كلوكس كلان فى الأحداث التى شهدتها الولايات المتحدة، والتي تعزز التفوق الأبيض والتحريض على التمييز العنصري والكراهية".

وأضافت: "أن اللجنة تدعو الحكومة الأمريكية إلى التحقيق بشكل شامل في ظاهرة التمييز العنصري التي تستهدف بوجه خاص المنحدرين من أصل أفريقى والأقليات الإثنية أو العرقية أو الدينية والمهاجرين".

ودعت اللجنة كذلك، وفى إطار إجراءات الإنذار المبكر، الولايات المتحدة إلى ضمان عدم استخدام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بهدف تدمير حقوق الآخرين وحرياتهم أو انكارها، وطلبت من الولايات المتحدة تقديم الضمانات اللازمة حتى لا يساء استخدام هذه الحقوق ويتم تعزيز خطاب الكراهية العنصرى.