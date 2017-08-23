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الحريري: الجيش اللبناني يخوض معركة "فجر الجرود" ضد داعش منفردا

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مصراوي Masrawy

الحريري: الجيش اللبناني يخوض معركة "فجر الجرود" ضد داعش منفردا

02:23 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

بيروت - (د ب أ):

أكد رئيس اللبنانية سعد الحريري اليوم الأربعاء أن الجيش اللبناني يخوض عملية "فجر الجرود" ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) شرق البلاد منفردا .

وقال الحريري، في كلمة له من ثكنة رأس بعلبك التي وصلها بعد ظهر اليوم، إن "كل الحكومة خلف الجيش البطل، واتكالنا عليه في حماية لبنان وهذه المعركة وطنية وشهداؤنا حموا البلد وحرية واستقرار اللبناني".

وأعلن الحريري أن الجيش اللبناني،" بمفرده من دون أي مساعد، يقوم بمعركة فجر الجرود وسينتصر"، مضيفاً "لم نأخذ قرارا بمشاركة حزب الله في معارك سوريا وهمنا أن يحمي الجيش اللبناني الحدود اللبنانية وحماية اراضينا فوق كل اعتبار".

وقال الحريري "الإرهابيون يدعون أنهم مسلمون وهم لا علاقة لهم بالإسلام، دينهم القتل والإجرام، وأؤكد أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والحكومة وكل الشعب اللبناني خلف الجيش".

وأضاف أن "مدفعية الجيش كانت الأساس في هذه المعركة وقرار الحكومة في موضوع عرسال كان حماية الأراضي اللبنانية".

وأشار إلى أن "قائد الجيش يعلن الانتصار في معركة فجر الجرود عند حلوله".

وقال "أشكر كل جندي يقوم بمهامه في حماية الوطن، وموضوع العسكريين المخطوفين أولوية ولن ننساه ، ولكن علينا أن نعمل بصبر وسنعلن عن أي نتائج نعرفها". مضيفاً" أبناؤكم جزء من الجيش ولم يتخل عنهم لا هو ولا الحكومة، وبإذن الله سنصل الى خواتيم سعيدة".

وكان الجيش اللبناني أطلق صباح السبت الماضي عملية"فجر الجرود" ضد مناطق سيطرة داعش في رأس بعلبك والقاع والفاكهة شرق البلاد.

وبالتزامن مع ذلك أطلق "حزب الله" عملية "وإن عدتم عدنا" للسيطرة على مرتفعات القلمون الغربي في سوريا من تنظيم داعش.

 

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مصراوي Masrawy

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