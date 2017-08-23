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إحالة "مندوب توزيع صحف" للجنايات بتهمة الإتجار في المخدرات

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مصراوي Masrawy

إحالة "مندوب توزيع صحف" للجنايات بتهمة الإتجار في المخدرات

02:26 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

كتب - محمود السعيد:
قرر المستشار مازن يحيي، المحامي العام لنيابات شمال القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، إحالة "مندوب توزيع صحف" لمحكمة الجنايات بتهمة الإتجار في المخدرات.

واعترف المتهم "أشرف.ر" 52 سنة، في تحقيقات المستشار رفعت فيصل، مدير نيابة شمال القاهرة، وسكرتارية مروان عاطف، بأنه يتاجر في الأقراص المخدرة لمروره بضائقة مالية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وبحوزته 3 آلاف جنيه، حصيلة بيع المواد المخدرة، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 9355 جنح الساحل لعام 2017.

 

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مصراوي Masrawy

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