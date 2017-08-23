«تقى» جابتلى اكتئاب وهذا هو طموحي.. 5 تصريحات مثيرة لـ«أسماء أبو اليزيد»

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بدور واحد استطاعت الفنانة أسماء أبو اليزيد الحصول على شعبية جماهيرية واسعة بعد مشاركتها في مسلسل "هذا المساء"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وحلت الفنانة الشابة ضيفة أمس الثلاثاء، على برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، عبر فضائية cbc، فأدلت بعدد من التصريحات البارزة التي نستعرضها بعضها فيما يلي.

1- المسرح

قالت "أسماء أبو اليزيد" عن نفسها: "أنا خريجة فنون جميلة، دخلت فريق مسرح الكلية واسمه (أتيليه المسرح)، أول سنة اشتغلت فيها مسرح كان العرض إخراج بيومي فؤاد، كان اسمه إسطبل عنتر، دا أول عرض في الكلية، وبعد كدا اشتغلت عروض تانية كتير مع شادي الدالي".



2- الكارتون

كشفت "أسماء أبو اليزيد" عن حبها الشديد لدبلجة أفلام الكارتون بسبب صوتها المميز، وقالت: "أنا بحب أقعد ألعب وأجرب، اشتغلت مع الدكتور أشرف مهدي في عصام والمصباح عاملة دور طفل اسمه هادي"، وقامت بتقليد صوته، مضيفة أنها تحب اللعب بالصوت في المسرحيات، منها "ضحك السنين"، وهي كوميديا سوداء.



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3- دور "تقى"

عن دورها الأشهر في مسلسل "هذا المساء"، قالت "أسماء": "الدور استفزني ولمسني جدًا، وخدت شوية من الاكتئاب في حياتي أنا، بقيت وشي بقى مكتئب وخسيت، خدت من تأثر تقى وحالتها النفسية"، ونلت إشادة مخرج العمل تامر محسن الذي قال لى: "أنا عايزك تطلعي كل الأحاسيس والكلام اللي المفروض يتقال من عنيكي".



4- أهم مشاهدها

عن أهم المشاهد في مسلسل "هذا المساء"، صرّحت "أسماء": "مشهد تحرش فياض بتقى"، وأضافت أن المشهد الذي عرفت فيه بفضيحتها كان مهما أيضًا، وكذلك مشهد الصراع مع سمير وسوني، بالإضافة للمشهد الذي جرحها فيه "سمير" وطلب منها عدم لقائه مرة أخرى.



5- طموحها

تحدثت "أسماء" عن خطواتها القادمة بعد نجاحها في "هذا المساء"، وقالت: "كان عندي مشكلة وأنا صغيرة كان بيتوجهلي سؤال: نفسك تبقي إيه؟ وكنت كل مرة بجاوب إجابة مختلفة عن اللي قبلها ومقتنعة"، وأوضحت: "ترجمت دا بعدين إن هو دا التمثيل وإني عايزة أبقى ممثلة وألعب كل الحاجات اللي كان نفسي فيها وأنا صغيرة".

