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في حملة للرقابة الإدارية: الفئران تنتشر بمجزر الزقازيق

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في حملة للرقابة الإدارية: الفئران تنتشر بمجزر الزقازيق في حملة للرقابة الإدارية: الفئران تنتشر بمجزر الزقازيق

التحرير

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شن رجال هيئة الرقابة اﻹدارية بالشرقية، اليوم الأربعاء، حملة مفاجئة على المجازر بنطاق المحافظة؛ للتأكد من الخدمات والاستعدادات اللازمة لاستقبال الذبائح والأضاحي في عيد الأضحى.

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ورصدت الحملة، عدد من المخالفات بمجزر الزقازيق؛ حيث تبين سوء الحالة الإنشائية للمبنى، ووجود تشققات وتصدعات بصالة الذبح، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة وانسداد الصرف الصحي، وانتشار الفئران والقوارض بالمجزر.

وتستهدف الحملة، التأكد من استعدادات المجازر لاستقبال الذبائح والأضاحي خلال أيام عيد الأضحى، للوقوف على سلامة الأختام والشهادات الصحية للعاملين.

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