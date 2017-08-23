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حلم المونديال.. «كوبر» يستبعد علي جبر ويستدعي مدافع سموحة

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حلم المونديال.. «كوبر» يستبعد علي جبر ويستدعي مدافع سموحة حلم المونديال.. «كوبر» يستبعد علي جبر ويستدعي مدافع سموحة

التحرير

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قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور ، استبعاد علي جبر مدافع من صفوف الفراعنة، قبل مواجهتي أوغندا بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة 2018 بروسيا.

واستدعى جهاز محمود عزت، مدافع سموحة، للانضمام للمعسكر بدلًا من جبر، الذي أثبتت الأشعة حاجته للراحة 10 أيام، ما يعني صعوبة لحاقه بمباراتي أوغندا.

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ويرتبط المنتخب الوطني بمباراة أمام أوغندا يوم 31 من شهر أغسطس الجاري، في إطار لقاء الجولة الثالثة، حيث ستطير بعثة المنتخب إلى أوغندا يوم 29، عقب خوض مران خفيف صباحي، على أن تعود بعد المباراة بيوم، حيث سيلتقيان مجددًا يوم 5 من شهر سبتمبر المقبل.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

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التحرير

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