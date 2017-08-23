مجدي عبد الغني: كوبر سيقود منتخب المحليين في أمم إفريقيا

التحرير

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قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، إنه في حالة سحب تنظيم بطولة أمم إفريقيا للمحليين من كينيا، وإقامتها في المغرب، فإن الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب الوطني، قد يقود منتخب المحليين.

وأضاف «عبد الغني» في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن كوبر لن يكون لديه ارتباطات رسمية في يناير 2018، وبالتالي لا مانع من تكليفه بقيادة منتخب المحليين.

وأردف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه من الصعب نقل بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين من كينيا إلى المغرب.

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واختتم عبد الغني، أن كينيا كدولة بها إمكانيات أفضل من الجابون التي استضافت أمم إفريقيا للمنتخبات الأوائل في إفريقيا، وبالتالي فأن مسألة نقل البطولة إلى المغرب أمر مستبعد ونسبة حدوثة ضعيفة جدًا.

يذكر أن منتخب المغرب تغلب على منتخب مصر للمحليين بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، في إياب الدور النهائي المؤهل لكأس الأمم الإفريقية والتي ستقام في كينيا في 2018.