لليوم الثالث.. وفد أمني بريطاني يتفقد إجراءات التأمين بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

يواصل وفد إدارة النقل البريطانية، لليوم الثالث على التوالي، التفتيش على إجراءات التأمين بمطار القاهرة الدولي، ورحلات مصر للطيران المتجهة إلى لندن؛ تمهيدًا لرفع الحظر عن حمل الأجهزة الإلكترونية على الطائرات.

وأعلنت مصادر أمنية بمطار القاهرة، أن الوفد البريطاني يضم 4 من خبراء الأمن البريطانيين، لافتةً إلى أنه بدأ جولته صباح اليوم، بتفقد منطقة تموين الطائرات، وإجراءات الأمن المتبعة لتأمين حاويات الطعام منذ خروجها من المطاعم الخاصة بها إلى الطائرات.

وحظرت الحكومة البريطانية أواخر مارس الماضي، حمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحية على متن الطائرات القادمة إلى المملكة المتحدة من 6 دول، من بينها مصر.

وتضمنت الجولة التفقدية، متابعة إجراءات شحن الطرود في صالات مصر للطيران بقرية البضائع مع استكمال جولته على رحلة الخطوط البريطانية رقم (154)، والمتجهة إلى لندن، ورحلة مصر للطيران رقم (777) إلى ذات الوجهة، فضلًا عن متابعة عمليات تأمين الركاب المسافرين والحقائب المشحونة على هذه الرحلات.

وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن ينتهي الوفد الأمنى البريطاني من جولاته التفقدية غدًا الخميس، على أن يعقد اجتماعًا مع القيادات الأمنية بالمطار، وسلطة الطيران المدني.

ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع أهم ملاحظات الوفد حول الأداء الأمني، تمهيدًا لإتخاذ قرار برفع الحظر المفروض على سفر أجهزة الحاسبات الآلية واللوحية على هذه الرحلات، والذي فرضته السلطات البريطانية مارس الماضي على 5 دول عربية وتركيا ومن بينها مصر.