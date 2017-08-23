أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

رئيس مركز "البداري" يعدم عجلًا ٥٠٠ كيلو لإصابته بالدودة الشرطية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس مركز "البداري" يعدم عجلًا ٥٠٠ كيلو لإصابته بالدودة الشرطية

01:55 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

أسيوط - أسامة صديق:

تفقد المهندس أحمد علي بدر، رئيس مركز ومدينة البداري، اليوم الأربعاء، مجزر العقال البحري، ورافقه الدكتور راضي نجيب، مدير الإدارة البيطرية، للاطمئنان على سير العمل بالمجازر، استعدادًا لعيد الأضحى.

وخلال الجولة، تقرر إعدام "عجل جاموس" يزيد وزنه عن 500 كيلو جرام، لإصابتة بحويصليات الديدان الشريطية، وجرى التنبية على الجزارين بضرورة تغطية اللحوم بالشاش الأبيض، ونقلها بعربات نظيفة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالأسماء.. حركة تغييرات واسعة لقيادات المحليات بأسيوط

    أخبار

  • محافظ الشرقية يوقع عقوبة على 15 طبيبًا بيطريًا وإداريًا ببلبيس

    أخبار

إعلان

70f9542818.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم