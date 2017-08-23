رئيس مركز "البداري" يعدم عجلًا ٥٠٠ كيلو لإصابته بالدودة الشرطية
رئيس مركز "البداري" يعدم عجلًا ٥٠٠ كيلو لإصابته بالدودة الشرطية
01:55 م الأربعاء 23 أغسطس 2017
أسيوط - أسامة صديق:
تفقد المهندس أحمد علي بدر، رئيس مركز ومدينة البداري، اليوم الأربعاء، مجزر العقال البحري، ورافقه الدكتور راضي نجيب، مدير الإدارة البيطرية، للاطمئنان على سير العمل بالمجازر، استعدادًا لعيد الأضحى.
وخلال الجولة، تقرر إعدام "عجل جاموس" يزيد وزنه عن 500 كيلو جرام، لإصابتة بحويصليات الديدان الشريطية، وجرى التنبية على الجزارين بضرورة تغطية اللحوم بالشاش الأبيض، ونقلها بعربات نظيفة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
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