الجيش اللبناني ينفي وجود وقف لإطلاق النار ضد المجموعات الإرهابية

بيروت - ( د ب أ):

نفت قيادة الجيش اللبناني اليوم الأربعاء وجود أي وقف لإطلاق النار ضدّ المجموعات الإرهابية حتى دحرها بصورة نهائية.

وكان الجيش اللبناني أطلق صباح السبت الماضي عملية "فجر الجرود" لتحرير جرود مناطق رأس بعلبك والقاع والفاكهة شرق البلاد من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم إن وحدات الجيش باشرت اعتباراً من فجر اليوم، تنفيذ عملية إعادة تمركز وانتشار في كامل البقعة التي حرّرتها من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي خلال الأيام الماضية.

وأضاف البيان أن وحدات الجيش تواصل استعداداتها الميدانية تمهيداً للقيام بالمرحلة الرابعة من عملية "فجر الجرود" ضد مناطق سيطرة داعش في شرق البلاد ، فيما تقوم الفرق المختصة في فوج الهندسة باستحداث طرقات جديدة وأعمال تفتيش بحثاً عن الألغام والعبوات والأفخاخ لمعالجتها فوراً.

ونعت قيادة الجيش اليوم الأربعاء عسكريا توفي اليوم متأثراً بجروح كان قد أصيب بها في جرود رأس بعلبك يوم السبت الماضي خلال قيامه بتفكيك لغم أرضي.

وقتل خمسة عسكريين من الجيش اللبناني وأصيب 14 أخرون منذ انطلاق العملية العسكرية وحتى اليوم الاربعاء.

وبالتزامن مع عملية "فجر الجرود" أطلق "حزب الله" اللبناني عملية "وإن عدتم عدنا" للسيطرة على مرتفعات القلمون الغربي في سورية من تنظيم "داعش".