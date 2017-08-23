بالصور.. علاج ألف مواطن بنادي شرطة المنيا بالمجان

المنيا - ريمون الراوي:

وقعت قافلة من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، تضم تخصصات "صدر، وأنف وأذن، وجلدية، ورمد، وجراحة، وباطنة"، مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، اليوم الأربعاء، الكشف الطبي على 976 شخصًا، على مدار 3 أيام، في نادي ضباط الشرطة في المنيا، منهم 8 ضباط، و52 فردًا، و95 موظفًا مدنيًا، و201 مواطن، و73 طفلًا، و79 مسجونًا.

وقال اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إن القافلة لاقت استحسان المواطنين، وأعضاء هيئة الشرطة على الجهد المبذول الذى توليه وزارة الداخلية لهم، في إطار الحرص على توفير أوجه الرعاية الاجتماعية، ومد يد العون للمواطن.

وأضاف أن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وجه بتجهيز قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، لتجوب أنحاء الجمهورية لتقديم الخدمة الطبية عن طريق الكشف وصرف العلاج بالمجان لجميع المواطنين، بالإضافة إلى الكشف الطبي على أبناء الشرطة وأسرهم، والمحجوزين بأقسام ومراكز الشرطة، لتحقيق استمرارية التواصل المجتمعي الإيجابي في ظل عقيدة ومنظومة عمل تهدف لخدمة الوطن ورعاية المواطنين