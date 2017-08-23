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مصادر تكشف لمصراوي خطوط القطارات المرشحة للإلغاء بعد العيد

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مصراوي Masrawy

مصادر تكشف لمصراوي خطوط القطارات المرشحة للإلغاء بعد العيد

01:39 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

مصادر تكشف لمصراوي خطوط القطارات المرشحة للإلغاء بعد العيد

كتب- عبد الله قدري:

قال الدكتور عمر شعث، مساعد وزير النقل، إن الوزارة تعد دراسة بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد ، لإلغاء بعض القطارات وذلك عقب عيد الأضحى المبارك.

وكان وزير النقل الدكتور هشام عرفات قال إنه سيلغي بعض خطوط القطارات، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأضاف عرفات، خلال اجتماع مع لجنة النقل والمواصلات عقب حادث تصادم قطاري الإسكندرية: "هنضطر غصب عننا نلغي بعض القطورات، ومحدش يتكلم لأن أمان الناس، وأرواحهم أمر مهم".

وأضاف"شعث" في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن أزمة التأخيرات التي لحقت بقطارات السكك الحديدية عقب حادث تصادم قطاري الإسكندرية، ودخول عيد الأضحى أرجأت اتخاذ خطوات فعلية لإلغاء هذه الخطوط.

وأوضح شعث أن وزارة النقل لم تبدأ بعد في تحديد هذه القطارات، وأنه من الصعب إلغائها قبل أيام من عيد الأضحى، لحاجة الركاب إليها.

يأتي هذا في الوقت الذي قالت مصادر مطلعة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه يتم يوميًا إلغاء بعض القطارت بالهيئة ولكن بشكل مؤقت، مؤكدين أن حديث وزير النقل عن إلغاء بعض القطارات من الصعب تطبيقه.

وأضافت المصادر لمصراوي، أن إلغاء بعض القطارات يجري بطلب من جهاز التشغيل بالهيئة، بسبب عدم وجود عربات أو تأخيرها بعضها، مؤكدة أن هيئة السكك الحديدية من الصعب عليها تشغيل جميع القطارات يوميًا، إذ أنه لا بُدّ من إلغاء بعضها لاستخدامها كقطع غيارات للقطارات التي تعمل بالخدمة.

وأكد سائقون بهيئة السكك الحديدية أنه جرى إلغاء القطارات الآتية بشكل مؤقت، على أن يعاد تشغيلها وفق ما هو متبع داخل هيئة السكك الحديدية والحاجة إليها:

قطار1106 القاهرة - الفيوم
قطار 1110 القاهرة - الفيوم (اكسبريس)
قطار 80 و 81 القاهرة اسوان
قطار٢٢٠٠ القاهرة - اسوان
قطار ٢٨٧القاهرة- بورسعيد
قطار 939 القاهرة - الاسكندرية
قطار 198 الاسكندرية - القاهرة
قطار ٤٥٩ قلين- دمنهور
قطار 319 عين شمس - السويس
قطار 198 من اسكندرية للقاهرة
قطار 384 المنصوره - القاهرة
قطار القاهرة - ميت غمر

 

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مصراوي Masrawy

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